Un mix virtuoso per il gas. Ecco la strategia energetica per l’Italia

Leggi su formiche

(Di lunedì 20 novembre 2023) Quasi 30 miliardi di metri cubi di gas. Questi i numeri dei rigassificatore di Ravenna, che entrerà in funzione nel 2025: lo ha assicurato dal palco dell’assemblea pubblica di Proxigas l’amministratore delegato di Snam, Stefano Venier, aggiungendo un elemento significativo alla narrazioneitaliana post guerra in Ucraina. Il momento è favorevole, alla luce del fatto che gli stoccaggi di gas secondo Snam sono al 99% e le quotazioni di gas e metano sono calate. Quindi Europa e Italia si sono quasi rese indipendenti dal metano e dal petrolio russo. Se prima dipendevamo per il 40% dal gas russo, oggi siamo al 51% da quello qatariota e al 15% dal petrolio azero. MixPunto di partenza Ravenna: tramite questo mix avremo il 40% del consumo servibile con Gnl e il 60% via pipeline, ha assicurato il numero uno di Italgas, secondo cui ...