Ultime Notizie Roma del 20-11-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 novembre 2023)dailynews radiogiornale Ben ritrovata era ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio il ritrovamento del corpo della ragazza chiaramente necessita il cambiamento del capo di imputazione che quindi è stato cambiato e omicidio volontario allo stato ma si tratta di un’impostazione provvisoria perché dobbiamo fare tutti gli accertamenti tecnici sui luoghi su reperti sulla macchina dobbiamo sentire la versione dei fatti di Torretta è solo a quel punto si potrà fare un impostazione più completa così a Padova il procuratore di Venezia Bruno Cherchi voltiamo pagina le autorità nazionali palestinesi un’organizzazione che paga gli stipendi terroristi nelle carceri e la nostra posizione che qualsiasi organizzazione che finanzia Il terrorismo non può essere un partner per la ricostruzione di Gaza lo afferma in un’intervista lì Adnkronos il portavoce del governo ...