Ultime Notizie Roma del 20-11-2023 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 novembre 2023)dailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il padre di Giulia cecchettin La giovane uccisa da Filippo Turetta torna a parlare della tragedia che ha colpito la sua famiglia non provo rabbia non provo nulla io penso le mie Giulia che per me domani non c’è più i giornalisti uscendo dalla sua abitazione a Vigonovo Venezia domenica la fiaccolata la vicinanza è stata enorme è arrivata nel cuore non smetterò mai di ringraziare tutti gli italiani ha aggiunto a Natale concedersi una vacanza sulla neve costerà assai caro Infatti i prezzi nonostante inflazione in Italia sia scesa sotto il 2% sono ancora a livelli Stellari è soltanto in alcuni casi sono gli stessi dell’anno scorso quando contavano il rincaro fortissimo delle bollette tenendo conto delle spese per chi passa alloggi ristorante I servizi in loco per la ...