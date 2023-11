Ultime Notizie Roma del 20-11-2023 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 novembre 2023)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio a Giugliano cronaca in apertura Filippo Turetta è stato catturato ieri in Germania sta ancora assegnato senza benzina e tanto portato nel carcere di Lipsia in attesa delle tradizioni in Italia il primo tiene una settimana della fuga e poche ore dopo il ritrovamento del cadavere di Giulia Cecchetti né in provincia di Pordenone ragazza è stata uccisa a coltellate al capo della gola ed era già morta Quando è stata portata nel dirupo su ragazzo di 22 anni pendeva un mandato internazionale Che gli venisse contestata anche la premeditazione disclaimer gattolo la ex studente di ingegneria aveva fatto ricerche on-line per kit di sopravvivenza e mappe dei sentieri di montagna in Tirolo commovente l’appello di Arianna Ace Gentile mi merito la scomparsa a Mestre della sedicenne ...