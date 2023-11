Ultime Notizie Roma del 20-11-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 novembre 2023)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione nello studio Giuliano Ferrigno cronache un’apertura di giornale Filippo Turati arrestato in Germania per l’omicidio di Giulia Cecchetti né in carcere a tempi brevi verrà trasferito in Italia durante l’udienza di convalida dell’arresto il 22 anni ha accettato di Non opporsi alle tradizioni potrebbe rientrare nel nostro paese nel giro di pochi giorni ha detto il ministro degli Esteri Antonio tajani ieri sera il medico è stato arrestato mi dai la fermo con la sua auto una Fiat Punto nera in autostrada in bassa Sassonia 150 Km da Lipsia era al lato della strada con le luci spente mentre la legge tedesca prevede che le luci siano sempre accese i poliziotti tedesche si sono fermati per un controllo hanno riconosciuto il giovane la targa che era stata segnalata dall’interpol per la Builder arresta era stato già effettuata ...