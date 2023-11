Ucraina | russi respinti | Kiev avanza lungo sponde del Dnipro

Ucraina - ondata attacchi droni Russia su Kiev per seconda notte consecutiva

Ucraina - ondata attacchi droni Russia su Kiev per seconda notte consecutiva

Guerra Ucraina Russia, news. Zelensky: "Il mondo non si stancherà di sostenerci". LIVE

Il media indipendente russo Mediazona, insieme a BBC Russia, ha confermato i nomi di 37.052 soldatiuccisi dall'inizio dell'invasione dell'nel febbraio 2022. Mattarella convoca oggi il ...

Restituito all'Ucraina 18enne di Mariupol portato in Russia - Russi respinti, Kiev avanza lungo sponde del Dnipro - Russi respinti, Kiev avanza lungo sponde del Dnipro RaiNews

Putin parteciperà mercoledì al summit virtuale del G20 Sky Tg24

Guerra Russia-Ucraina: russi respinti, Kiev avanza lungo le sponde del Dnipro. Putin parteciperà al G20

Ma lo Zar è criticato in patri per gli scarsi successi militari. L’ultranazionalista Igor Girkin, in carcere, intende candidarsi alla presidenza russa ...

Israele vince sul campo, ma sul piano politico è il trionfo di Iran e Russia

La guerra in Terra Santa ha fatto saltare l’avvicinamento tra Riyadh e Gerusalemme e compattato il mondo musulmano contro l’Occidente, obiettivo del regime degli ayatollah. Ne esce rafforzato anche Pu ...