Ucraina | la cucina italiana al servizio della solidarietà

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 20 novembre 2023) Roma, 20 novembre 2023 – Inla Settimananel Mondo ricopre un significato particolare: quello. “Alla luce del drammatico contesto dell’aggressione russa, e del forte desiderio del popolo ucraino di un ritorno alla normalità, a Kiev interpretiamo in chiave sociale il tema di quest’anno: il benessere con gusto”, ha dichiarato l’Ambasciatore d’Italia Pier Francesco Zazo. “L’Italia – ha aggiunto – realizza inun programma di iniziative concretamente utili, per esprimere vicinanza alla popolazione utilizzando come tramite la cultura culinaria del nostro Paese e l’eccellenza delle nostre produzioni agroalimentari, qui tanto amate”. “La– ha tenuto a sottolineare ancora ...