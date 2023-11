Ucraina-Italia | Spalletti | “Vogliamo difendere il titolo europeo”

Leggi su sportface

(Di lunedì 20 novembre 2023) “Noi siamo quelli che hanno vinto l’ultimoe dobbiamoilche abbiamo a casa: e non c’è modo migliore che farglielo rivedere un altroai nostri tantini che hanno a cuore le sorti della squadra”. Lo ha detto Lucianoai microfoni di Alessandro Antinelli, in collegamento con Rai Sport, nell’ambito dell’esclusiva Rai sugli azzurri, a proposito dell’obiettivo qualificazione per l’in vista della partita di stasera contro l’. Match che si gioca a Leverkusen: “Questa della Germania – continua il ct della nazionale – è una comunità tra le più popolate di quellene all’estero, c’è una grande passione dietro di noi a cui dobbiamo fare riferimento e rendere conto”. Promosso ...