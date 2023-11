Ucraina-Italia | Spalletti manda Berardi in tribuna | le ultime di formazione

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 20 novembre 2023) Si avvicina sempre di più, sfida importantissima valida per le qualificazioni a Euro2024. La squadra di Lucianoè reduce dalla vittoria contro la Macedonia e avrà bisogno di due risultati su tre per staccare il pass. Sorpresa sul fronte formazioni. Il Ct azzurro ritrova Di Lorenzo sulla fascia, la coppia di centrali sarà formata da Mancini e Acerbi. A centrocampo spazio a Frattesi, in attacco il tridente formato da Zaniolo, Raspadori e Chiesa. Soloper. Fuori dai convocati del ct peranche Cambiaso, Carnesecchi, Colpani e Lazzari. Le probabili formazioni(4-2-3-1): Trubin; Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Stepanenko, Zinchenko; Tsygankov, Sudakov, Mudryk; Dovbyk. Ct. ...