Ucraina-Italia | sintesi | moviola | tabellino | risultato e cronaca live

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 20 novembre 2023) L’è ospite dell’nella decima giornata delle qualificazioni all’Europeo 2024:L’di Luciano Spalletti scende in campo alla BayArena contro l’per la decima giornata delle qualificazioni al prossimo Europeo che si disputerà in Germania nel 2024.0-0:Aggiornamenti dalle 20.45 Migliore in campo: a fine partita0-0:Reti: In attesa delle formazioni ufficiali