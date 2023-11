Ucraina-Italia | Shevchenko | «Per noi partita importantissima»

Leggi su dailymilan

(Di lunedì 20 novembre 2023) Questa sera alla BayArena di Leverkusen l’di Luciano Spalletti sfiderà l’per l’ultima sfida del girone di qualificazione per il prossimo Europeo. Per Andriyè «una, anzi, molto più di una» per gli uomini di Serhij Rebrov e tutto il popolo ucraino, ancora alle prese con il conflitto bellico contro la Russia. L’ex campione del Milan, Pallone d’Oro nel 2004, ha spiegato che «nonostante la guerra, nonostante la necessità di giocare in trasferta e con tutte le difficoltà che abbiamo dentro al Paese, la squadra è ancora in corsa e in buona posizione». La nazionaleha subito un cambio generazionale: oggi – ha spiegato Sheva – «abbiamo giocatori validi come Mudryk, Sudakov e Tsyngakov. Rebrov ha fatto un ...