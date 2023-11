Ucraina-Italia | qualificazioni Euro 2024 | tv in chiaro | probabili formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di lunedì 20 novembre 2023)è un match della decima giornata del gruppo C di qualificazione ade si gioca lunedì alle 20:45:. Nell’elenco delle qualificate all’peo che organizzerà la prossima estate la Germania non c’è ancora l’. Se gli azzurri, campioni d’pa in carica, riusciranno ad accedere direttamente alla rassegna continentale o se invece dovranno passare dai temibili spareggi – che ci sono stati fatali già due volte nelle ultime dueMondiali – ce lo dirà la sfida, da dentro o fuori, con l’sul campo neutro di Leverkusen. Dimarco e Chiesa – IlVeggente.it (Ansa)Nel gruppo C, dietro all’Inghilterra già certa di avere il pass per...