Ucraina-Italia | le formazioni ufficiali | ecco tutti i cambi di Spalletti

Leggi su serieanews

(Di lunedì 20 novembre 2023)andrà in scena tra poco meno di un’ora e per l’occasione Lucianoha optato per dei(preannunciati) tra gli 11 titolari.lesi giocherà questa sera, alle ore 20:45, alla BayArena in Germania. La Nazionaledeve mettercela tutta per blindare la qualificazione agli Europei del 2024. Lo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.