Ucraina-Italia 0-0 | la moviola | brivido Cristante-Mudryk | era rigore

(Di lunedì 20 novembre 2023) (Adnkronos) – L’qualificata a Euro 2024 con l”aiutino’. Gli azzurri centrano l’obiettivo con il pareggio per 0-0 contro l’a Leverkusen. Sul risultato che promuove la Nazionale del ct Spalletti pesa un episodio avvenuto al 93? del match, nell’assedio finale dell’anticipa nettamente, che tocca il piede d’appoggio dell’attaccante del Chelsea. Il centrocampista della Roma è in netto ritardo e non sfiora nemmeno il pallone.va giù, il contatto appare evidente ma l’arbitro Gil Manzano non fischia. I giocatori ucraini aspettano l’intervento del Var, che dovrebbe richiamare il direttore di gara per una valutazione supplementare. Dal Var, invece, nessuna chiamata: l’episodio viene archiviato, l’va a Euro 2024 e ...

Spalletti: "Buongiorno un campione nel suo ruolo"

Così Luciano Spalletti, in sala stampa, dopo il pari con l'che apre all'le porte dell'Europeo, uno zero a zero in fondo a una partita dominata per un'ora e sofferta nell'ultimo tratto: ...

Italia, fine dell'incubo: terza o quarta fascia, il verdetto dipende dalla Croazia

E finalmente ci siamo sbarazzati dell’incubo dei playoff. Non è come per Russia 2018 e Qatar 2022. Non ci aspetta una Svezia solida e arroccata in venti metri, non c’è una Nord Macedonia che si rintan ...

Argentina, vince il turboliberista

Un anarcocapitalista al potere con la benedizione dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. È successo in Argentina, dove con il 55,7% Javier Gerardo Milei è stato eletto presidente dopo aver ...