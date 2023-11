Ucraina-Italia 0-0 | la moviola | brivido Cristante-Mudryk | era rigore

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 20 novembre 2023) (Adnkronos) – L'qualificata a Euro 2024 con l''aiutino'. Gli azzurri centrano l'obiettivo con il pareggio per 0-0 contro l'a Leverkusen. Sul risultato che promuove la Nazionale del ct Spalletti pesa un episodio avvenuto al 93' del match, nell'assedio finale dell'anticipa nettamente, che tocca il piede d'appoggio dell'attaccante del Chelsea. Il centrocampista della Roma è in netto ritardo e non sfiora nemmeno il pallone.va giù, il contatto appare evidente ma l'arbitro Gil Manzano non fischia. I giocatori ucraini aspettano l'intervento del Var, che dovrebbe richiamare il direttore di gara per una valutazione supplementare. Dal Var, invece, nessuna chiamata: l'episodio viene archiviato, l'va a Euro 2024 e ...