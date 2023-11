TS – Rugani | le rivelazioni di Michela Persico sui social | Daniele e il lavoro

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 20 novembre 2023) 2023-11-19 12:42:12 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport:: le confessionidi ladyA chi le ha chiesto se fosse contenta del suo successo o di quello dicon la Juve, la presentatrice ha detto: “Contenta per entrambi! Ognuno ha la propria carriera e sentirsi soddisfatti professionalmente migliora anche l’umore e il clima fuori dal, quindi per la famiglia direi che è importante importante che si sentano realizzati entrambi, Mamma e Papà, per lo star bene comune“.tornerà al cinema? La sua risposta non ha lasciato dubbi al riguardo: “Sì e non solo! Finalmente presto si ritorna a condurre! Non vedo l’ora di dirvelo ma per scaramanzia fino a che non ...