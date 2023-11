Trovati un lavoro invece di stare al telefono | 23enne uccide la mamma a martellate poi chiede scusa

(Di lunedì 20 novembre 2023) Accusato di aver ucciso la madre ail 9 marzo scorso a Pinerolo (in provincia di Torino), ilpakistano Imran Ahmad oggi è stato condannato all'ergastolo dal tribunale del capoluogo piemontese. Secondo quanto ricostruito dalla procura, la donna - Rubina Kousar, 45 anni - aveva...

