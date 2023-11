Transgender | 321 persone uccise nel mondo in un anno Italia in testa in Europa per numero di crimini | Arcigay | “Servono nuove norme”

(Di lunedì 20 novembre 2023) Naomi Cabral e Marta Torres. Si chiamano così le duetrans assassinate in, entrambe a Roma, che, insieme a un’altra donna della quale non è stato possibile identificare l’identità, va comporre il drammatico elenco delle vittimenelin un, da ottobre 2022 a novembre 2023. In tutto, sono state 321. In, l’è in vetta tra i paesi in cui si registrano piùtransfobici. I numeri e i nomi sono stati diffusi dall’organizzazione internazionale Tgeu, che dal 2005 lavora per tutelare e rafforzare i diritti e il benessere delletrans nel. In occasione del TDor, ilday of remembrance, ...

321 trans people murdered this year according to tragic report PinkNews

Transgender Day of Remembrance: 321 mördade transpersoner ... QX

Warrington Council marks Transgender Day of Remembrance

Warrington Borough Council has marked Transgender Day of Remembrance by raising the trans flag at the town hall.

Marlon Wayans Reveals He Has A Transgender Child

Actor and comedian Marlon Wayans has revealed that his child is transgender and now identifies as a man. He revealed on 'The Breakfast Club' radio show that his 23-year-old child, ...