Tragedia sulla Monti Lepini | lutto a Latina per la morte di Terenzio

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 20 novembre 2023) Pubblicato il 20 Novembre, 2023 E’ stata resa nota dalle autorità l’identità della persona rimasta vittima del terribile incidente stradale di ieri era lungo la via dei, alle porte di. Si tratta del 55enne Terenzo Ritarossi. L’uomo, che era in sella al suo sidecar, è uscito di strada intorno alle 19 e 30 lungo il tratto di strada che collega Borgo San Michele e Borgo Faiti. Non è ancora chiaro cosa abbia causato l’incidente, fatto sta cheha perso l controllo del mezzo andando ad impattare contro il muretto di entrata di un’abitazione e finendo nel canale che costeggia la carreggiata. In breve tempo i soccorsi sono giunti sul posto, con il personale del 118 e i Vigili del Fuoco pronti a intervenire. I sanitari hanno messo in atto ogni tentativo per salvare l’uomo, ma purtroppo non ...