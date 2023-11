Tragedia nelle Campagne Abruzzesi | Morto un 83enne dopo il Ribaltamento del Trattore

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 20 novembre 2023) Chieti - Una nuovaha colpito leoggi, con un incidente mortale agricolo che ha coinvolto un pensionato di 83 anni mentre raccoglieva olive insieme ai suoi figli e nipoti a Villa Santa Maria, in contrada Poggio. La vittima, identificata come Tommaso Di Tomaso, stava manovrando uncon un carretto per caricare sacchi di olive già raccolte. Durante l'operazione, ha avvertito un iniziale malessere, ma era comunque vigile. Purtroppo, il mezzo agricolo si è improvvisamente ribaltato in un avvallamento di terreno, intrappolando l'anziano sotto di esso. L'incidente ha causato gravi lesioni nella zona della cassa toracica. I soccorsi sono stati rapidi, e gli operatori del 118 hanno effettuato il massaggio cardiaco per quasi un'ora nel tentativo di salvarlo. Purtroppo, nonostante gli sforzi, ...