Tragedia all’estero | studentessa italiana morta in incidente stradale

Leggi su notizie

(Di lunedì 20 novembre 2023) Una terribile notizia arriva direttamente d, unaè rimasta vittima di un: purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare Purtroppo sono a dir poco drammatiche le notizie che arrivano direttamente d. Ci troviamo in Spagna, precisamente a Madrid, dove nelle ultime ore c’è stato un terribile. Una vicenda che ci riguarda molto da vicino visto che la vittima in questione è una. Si trattava di una, anni 17, che ha perso la vita. Il suo nome era Guia Moretti. Originaria di Brescia, la minorenne è venuta a mancare dopo essere stata vittima di un sinistro che ha posto, per sempre, la parola fine alla sua vita. Ambulanza (Ansa ...