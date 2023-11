Traffico Roma del 20-11-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 novembre 2023) LuceverdeBuonasera dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare sono in graduale diminuzione gli spostamenti su entrambe le carreggiate Attenzione però sulla carreggiata esterna per la presenza di un incidente tra Flaminia e Katia stessa situazione in uscita dasu lettera turbano della A24 e sull’intero percorso della tangenziale est e aviale Isacco Newton proseguono i lavori per il rinnovo del manto stradale sempre attenzione per i rallentamenti possibili tra l’autostrada di Fiumicino e via Portuense direzione di quest’ultima menoin questi ultimi 60 minuti su tutte le principali strade in uscita dalla capitale sono però ancora possibili ulteriori ritardi per chi viaggia su via Cristoforo Colombo tra Mezzocammino e malafede verso Ostia siamo ora su via di Acilia qui per lavori di urgente e ...