Traffico Roma del 20-11-2023 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 novembre 2023) Luceverdementre va Ti dalla redazione nessun cambiamento di rilievo Rispetto al precedente aggiornamento sul grande raccordo anulare dove gli unici disagi sono quelli causati dalpomeridiano stessa situazione per chi viaggia in uscita dasul tratto Urbano della A24 maggiormente trafficata la tangenziale est in direzione stadio anche per un incidente tra via Nomentana e via delle Vallisostenuto è rallentato su via del Foro Italico tra Corso di Francia & via Salaria verso San Giovanni siamo ora su via Trionfale dove migliori gradualmente gli spostamenti dopo la risoluzione dell’incidente già segnalato nello scorso aggiornamento in prossimità di via Floridiana per chi è diretto al Grassi amore su via di Acilia per lavori di urgente manutenzione momentaneamente chiuso al ...