Traffico Roma del 20-11-2023 ore 18 | 00

(Di lunedì 20 novembre 2023) Luceverdeben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna aumentano gli spostamenti dell’ora di punta tra laFiumicino e la Tuscolana maggiormente trafficata anche lì interna Come di consueto tra Cassia e Prenestinaintenso senza altri disagi sul tratto Urbano della A24 per chi esce dalla capitale di Aversa la situazione sulla tangenziale est a causa di un incidente vicino lo svincolo per via NomentanaMaggiore Provenendo da San Giovanni è da Corso di Francia su via del Foro Italico per chi arriva dall’ Olimpico acittà maggiori rallentamenti nei quest’ultima ora su via Trionfale in prossimità di via Floridiana per chi è diretto alla Grazia ora su via di Acilia qui per lavori di urgente e manutenzione momentaneamente chiuso al ...