Traffico Roma del 20-11-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 novembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità Maggiore attenzione su via Gregorio VII qui da questo lunedì 20 novembre si viaggia tramite riduzione di carreggiata tra Piazza Pio XI e via Carlo Zucchi in direzione della circonvallazione Aurelia interventi di manutenzione in programma durante la notte su viale dello Stadio Olimpico via Edmondo De Amicis via del campeggio fino al 24 novembre ricordiamo le chiusure in tutta l’area dalle 21 alle 6 del mattino ancora dalle 9 di questa sera nuova fase per i lavori della corsia laterale di viale Trastevere chiusa fino a 6 di domani mattina da Piazza Ippolito Nievo a Piazzale Flavio Biondo negli orari di lavoro il tram 8 e sostituito da autobus in prossimità della Sapienza prosegue la chiusura per lavori di Viale Ippocrate il divieto di transito e tra Piazzale delle Provincie Largo ...