Traffico Roma del 20-11-2023 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 novembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità avanti i lavori di riqualificazione profonda lungo viale Togliatti l’obiettivo e chiudere il cantiere entro dicembre per quel che riguarda la viabilità dalle 19 di questa sera e per circa 3 giorni sarà chiusa alla circolazione lungo la rampa dimissione dalla via Tiburtina verso via Palmiro Togliatti in direzione dell’ingresso al deposito Cotral da oggi dalle 21 alle 6 nuova fase dei lavori di manutenzione stradale lungo la corsia laterale di viale Trastevere durante il cantiere la corsia sarà chiusa nel tratto nel verso che va da Piazza Ippolito Nievo a Piazzale Flavio Biondo hn8 in quel tratto transiteranno e fermeranno all’interno della corsia tranviaria mentre i bus delle linee 170 719 781 verranno deviati lungo via Ettore Rolli sempre nelle ore di cantiere il tram 8 verrà ...