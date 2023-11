Traffico Roma del 20-11-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 novembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità per lavori fino al 29 novembre modifiche alla viabilità in via Gregorio VII con riduzione di carreggiata tra Piazza Pio XI e via Carlo Zucchi lavori di scavo e modifiche alla circolazione sulle vie Clemente Decimo via del Forte Braschi via Cardinal garampi via Clemente III previste riduzione di carreggiata è senso unico alternato a tratti secondo esigenze di cantiere in entrambi i casi non si escludono possibili disagi alla circolazione a partire da oggi dalle ore 21 alle 6 nuova fase dei lavori di manutenzione stradale sulla corsia laterale di viale Trastevere chiusa alnel tratto compreso tra piazza Flavio Biondo e Piazza Ippolito Nievo le linee 3 Nav hn8 in quel tratto transiteranno e fermeranno all’interno della corsia tranviaria i bus 170 719 700 ...