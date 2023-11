Traffico Roma del 20-11-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 novembre 2023) LuceverdeBen ritrovati all’ascolto bravi code a tratti interessano le due carreggiate del raccordo anulare tra le uscite Casilina Appia resta intenso ilsul tratto Urbano dellaL’Aquila da Cervara verso Portonaccio la polizia locale Ci segnala incidente sul lungotevere in Augusta korallen tamenti all’altezza dell’Ara Pacis per lavori fino al 29 novembre modifiche alla viabilità in via Gregorio VII riduzione di carreggiata tra Piazza Pio XI via Carlo Zucchi lavori di scavo e modifiche alla circolazione anche sulle via Clemente Decimo via del Forte Braschi via Cardinale garampi e via Clemente III previste riduzione di carreggiata è senso unico alternato a tratti secondo esigenze di cantiere in entrambi i casi non si escludono disagi aldi rallentamenti maggiori dettagli su queste altre notizie ...