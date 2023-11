Traffico Roma del 20-11-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 novembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità lavori di riqualificazione profonda Viale Palmiro Togliatti l’obiettivo del Campidoglio è chiudere le operazioni entro dicembre per quanto riguarda la viabilità della zona dalle 19 di questa sera e fino al termine dei lavori ovvero per circa 3 giorni verrà chiusa la circolazione lungo la rampa di immissione dalla via Tiburtina verso Viale Palmiro Togliatti in direzione dell’ingresso al deposito Cotral proseguono anche i lavori di rinnovo dell’armamento tranviario lungo viale Togliatti è chiusa la corsia preferenziale di via Prenestina tra Viale Palmiro Togliatti e via Bresadola modifiche per la linea 14 in particolare la linea da via Prenestina altezza via Bresadola segue lo stesso itinerario dei tram 519 lungo via via dei Castani Piazza dei Gerani la tratta via Prenestina altezza ...