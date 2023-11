Traffico Roma del 20-11-2023 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 novembre 2023) Luceverdeben trovati all’ascolto attenzione nella guida sul Raccordo Anulare Code in carreggiata interna tra Prenestina e Ardeatina dove segnaliamo un incidente in esterna pertra Prenestina e Nomentana incidente code anche sulla diramazione dinord da Settebagni Verso il raccordo anulare altro incidente riguarda la via Pontinain fila tra Ardea e Sanno versosu un intero tratto Urbano dellaL’Aquila verso la tangenziale estche prosegue proprio a partire dalla 24 lungo la tangenziale est fino all’uscita di via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico maggiori dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it Grazie per l’attenzione Un saluto da ...