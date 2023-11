Piccola criminalità nel mirino

La pena per il nuovo reato di rivolta in carcere è da 2 a 8 anni per chila rivolta e da ... Lo ha affermato in una nota il presidente della Regione Liguria, Giovanni. La Finlandia ...

Orientamenti, oltre 110 mila presente. Toti: "Punto di riferimento ... Genova24.it

110 mila presenze per un Orientamenti da record, si chiude il Festival per i giovani - Primocanale.it - Le ... Primocanale

Toti organizza corsi di autodifesa in piazza a Genova il 25 novembre, la protesta delle donne

Non una di meno: “Invece di finanziare le strutture adeguate, lancia il messaggio “imparate a difendervi”. Mercoledì corteo di protesta ...

Femminicidio di Giulia Cecchetin, la dedica sul maxischermo della Regione

Un'immagine proiettata sulla facciata del palazzo della Regione in piazza De Ferrari dedicata a Giulia Cecchetin, la giovane ragazza uccisa ieri in provincia di Pordenone. Per la sua morte è indagato ...