Toscana | stile di vita dei giovani | 15mila domande della Regione per sapere cosa fanno

(Di lunedì 20 novembre 2023) Itoscani promuovono a pieni voti il rapporto con le famiglie, percepite come punti di riferimento e luoghi emotivi dove si sta al sicuro, mentre mostrano limitato interesse a partecipare ad attività di organizzazioni collettive e quando avviene predominano le associazioni di ispirazione religiosa a discapito di istituzioni e politica L'articolo proviene da Firenze Post.

Teatro delle Donne, 4 spettacoli da oggi al 27 novembre

... Comune di Firenze - Estate Fiorentina, Ministero della Cultura, RegioneEnergia, ... Ma, nel più perfettodel fondamentale testo della letteratura araba, l'oggetto della ...

Presentato il rapporto sullo stile di vita dei giovani toscani, frutto di ... Toscana Notizie

Arduino Bolgheri: il ristorante “a cm 0” fra i più etici della Toscana ... Reporter Gourmet

Franciacorta Village: nuovi brand da scoprire in un'atmosfera già natalizia

Che siano insegne esclusive per l’uomo o la donna, che propongano collezioni prettamente sportive o per il tempo libero, le nuove insegne offrono un’occasione unica per rinnovare il proprio guardaroba ...

Cosa preferiscono i giovani toscani 15 mila interviste per saperlo

I giovani toscani promuovono a pieni voti il rapporto con le famiglie, percepite come punti di riferimento e luoghi emotivi dove si sta al sicuro, mentre mostrano limitato interesse a partecipare ad ...