Torneo di padel | mille euro per i maschi | due borse per le donne “Rafforzati gli stereotipi”

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 20 novembre 2023)di, anno domini 2023. O 1923, vista la disparità evidente di trattamento tra partecipanti. A scapito delle, ovviamente. Il centro sportivo Green Park di Bari ha infatti organizzato un trofeo da lunedì 20 novembre fino a domenica 26 e fin qui nessun problema. Se non che il montepremile è di, mentre quello femminile… duemarca Patrizia Pepe. La discrepanza di montepremi È quanto si legge nel volantino del centro (in cui appaiono anche i loghi della Federazione italiana tennis e, del Coni e di Sport e salute), con una più che evidente discrepanza di trattamento tra i riconoscimenti per vincitori e vincitrici. Che non è passata inosservata e ha scatenato le polemiche contro l’organizzazione della gara ...