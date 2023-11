Tiro a volo | nel week-end le finali di Coppa del Mondo con otto italiani al via

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 novembre 2023) Ultimo appuntamento per la stagione del. Presso il Lusail Shooting Complex di Doha (Qatar) spazio alledelladel, impegnati gli atleti da mercoledì 22 a sabato 25 novembre. Sono bengliche proveranno a giocarsi le proprie carte per la sfera di cristallo: due per ogni categoria, dunque contingente pieno per gli azzurri. I convocati dell’Italia: TRAP Jessica Rossi e Silvana Maria Stanco Massimo Fabbrizi e Daniele Resca SKEET Simona Scocchetti e Chiara Di Marziantonio Erik Pittini e Elia Sdruccioli. Foto: Lapresse