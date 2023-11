Tiro a volo e tiro a segno | Doha ospiterà le Finals di Coppa del Mondo anche nel 2024

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 novembre 2023) Mentre ledelladel2023 distanno per iniziare, c’è chi sta già pensando all’anno prossimo, nel post Olimpiadi di Parigi. E’ il presidente dell’ISSF, Luciano Rossi, che intervenuto nella cerimonia d’apertura dell’evento di quest’anno si è così espresso sulla rassegna in terra qatariota: “Sono fiducioso, del fatto che il Qatar potrà ospitare ledelladelnel, dopo le Olimpiadi, quando potremo festeggiare tutti insieme i medagliati a cinque cerchi”. Un’investitura di fatto per un nazione, un luogo e un impianto che l’anno prossimo sarà il teatro ...