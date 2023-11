Timothée Chalamet che ora si veste come Kylie Jenner spoiler | tutto in latex

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 20 novembre 2023) Più che Paul Atreides di Dune, l'attore sembra essere uscito da un remake di The Matrix. Il look total black ingriffato Avellano non è forse la scelta più comoda per viaggiare in aereo, ma mantiene alto il tasso glam. E mostrala superinfluencer si stia insinuando nel guardaroba dell'attore