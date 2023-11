The Killer | David Fincher non esclude la possibilità di un sequel del film Netflix

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 20 novembre 2023) Dopo il successo,non ha escluso ladi realizzare undelcon Michael Fassbender. Theha conquistato il pubblico difin dal suo esordio sulla piattaforma, così in una nuova intervista,non ha escluso ladi realizzare undelcon Michael Fassbender protagonista. In un'intervista a Entertainment Weekly,ha rivelato di essere aperto alladi undi The. "Dico sempre, mai dire mai", ha detto il regista, continuando: "Non paga avere regole con queste cose. Io sono quello che, prima di Zodiac, aveva detto: 'Basta serial ...