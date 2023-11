Terremoto in Giappone oggi | la scossa di magnitudo 5 8

Leggi su fattidipaese

(Adnkronos) – Terremoto in Giappone, lunedì 20 novembre, in mattinata. Due persone sono rimaste ferite dopo che il sisma di magnitudo 5,8 ha colpito la prefettura di Aomori, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Secondo l'Agenzia meteorologica giapponese (JMA) non è stata segnalata alcuna minaccia di tsunami. I vigili del fuoco locali hanno dichiarato che due ragazzi hanno riportato ferite a causa di vetri rotti durante l'evacuazione. Secondo i media locali, non sono state rilevate anomalie nella centrale nucleare di Onagawa, attualmente chiusa, e nell'impianto di trattamento delle scorie nucleari nella prefettura di Aomori.