Terrapiattisti si incontrano a Roma per fondare la religione "neomondista"

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 20 novembre 2023)un culto o, forse, per meglio dire una, il “neomondismo”. Questo il nuovo obiettivo dei, riunitisi in un centinaio ainsieme ad altre persone collegate via Zoom. A coordinare l’incontro, svoltosi ieri in una sala convegni di un albergo divicino a piazza San Giovanni, Gabriele Ceracchini, volto di punta di quello che, come sottolinea anche il quotidiano “La Repubblica”, viene autodefinito un “movimento libertario”.