Teo Mammuccari | travolto da orrende accuse | “…sei volgare” | Rischia l’eliminazione a Ballando con le stelle

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 20 novembre 2023) Teo, in conduttore nel mirino. “Sei”, la forte accusa e il rischio di eliminazione aCon Le. Ha di certo lasciato il classico amaro in bocca ai più e fatto scalpore la scelta di Teodi lasciare le Reti Mediaset e il suo storico ruolo di giurato a Tu Si Que Vales. Il suo posto lo ha preso la strepitosa Luciana Littizzetto, ora in forza anche a Discovery, accanto a Fabio Fazio, nella nuovissima edizione di Che Tempo Che Fa, che sta spopolando su Canale 9. In estate si mormorava che Teo potesse rivestire lo stesso ruolo perCon Le, soprattutto perché si vociferava che potessero esserci dei cambiamenti all’interno della giuria. Anche la meravigliosa Milly Carlucci, non ha negato che ci poteva essere una ...