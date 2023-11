Tennis | Sinner arrivato a Malaga per la Coppa Davis

(Di lunedì 20 novembre 2023) Roma, 20 nov. (askanews) – Il numero uno delitaliano, Jannik, reduce dal secondo posto alle Atp Finals di Torino dove è stato sconfitto ieri dal serbo Novak Djokovic, èdove ha raggiunto il team azzurro capitanato da Filippo Volandri per la fase finale dellaè stato accolto all’aeroporto dal direttore del torneo, l’exta spagnolo, Feliciano Lopez. Parlando del match di ieri contro Djokovic,ha detto: “E’ andata così, lui ha giocato molto bene. Ero un po’ stanco, ma lui ha giocato molto bene”. L’Italia dellascenderà in campo contro l’Olanda giovedì mattina. Foto: Getty Images for ITF L'articolo proviene da ...

