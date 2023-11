Tennis | Sartori | “Sinner è pronto per vincere uno slam | contro Djokovic ha pagato la tensione”

Leggi su sportface

(Di lunedì 20 novembre 2023) All’indomani della storica finale delle Atp Finals giocata da Jannik, il suo primo coach, Massimo, è stato ospite a ‘Radio anch’io sport‘ su Rai Radio 1, per parlare proprio dell’altoatesino: “Quando l’ho conosciuto per la prima volta aveva 13 anni e mezzo, andava in terza media. Su consiglio di un mio amico andai a vederlo a Ortisei e fin da subito mi colpì l’armoniosità dei suoi movimenti. Aveva un bel rovescio e serviva a piedi uniti, come Monfils. Era evidente che avesse la stoffa per diventare un giocatore vero. Col suo fisico, in realtà, poteva eccellere in qualsiasi sport. Anche sugli sci andava alla grande, ma poi ha scelto il“., che tra l’altro è stato lo storico coach di Andreas Seppi, ha poi aggiunto: “Jannik ha fatto un salto di qualità, dimostrando di essere il più preparato ...