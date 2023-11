Tennis | Novak Djokovic inizia la quattrocentesima settimana da numero uno del mondo

(Di lunedì 20 novembre 2023) Questa sarà unaspeciale pere non solo perché lo aspettano le finali di Coppa Davis con la sua Serbia, ma perché si tratta dellache lo vede in vetta al ranking mondiale. Un dato semplicemente impressionante per il campione di Belgrado, che è il primota di sempre (uomini e donne comprese) a raggiungere questo immenso traguardo. La certezza di chiudere in vetta alla classifica ATP per l’ottava volta in carriera era già arrivata con la vittoria di domenica scorsa contro Holger Rune.sicuramente superare le 400 settimane, perchè almeno fino agli Australian Open non ci sono pericoli per il nativo di Belgrado. “È un risultato piuttosto buono restare 400 settimane al1. Non è mai stato fatto nella storia. ...

Il messaggio di Piatti a Sinner: 'Una settimana così alle Finals è il miglior modo per dimostrare l'attaccamento all'Italia'

... fermato solo in finale per mano di quella macchina da trofei che èDjokovic. Una cavalcata ... ha giocato un ottimo torneo e undi alto livello. Ci tengo anche a dire che la cosa non mi ...

ATP Finals: a Sinner non riesce l'impresa, Djokovic re di Torino Sport Mediaset

ATP Finals Tennis: Djokovic perfetto, per Sinner sfuma il sogno - Atp Finals - Ansa.it Agenzia ANSA

'I Knew Real Novak Djokovic Will Show Up': Djokovic's Coach On His ATP Finals Win

Novak Djokovic went undefeated at the ATP Finals last year, but that didn't happen this year. He played a pretty good round-robin stage, winning two matches but losing one, which was enough to advance ...