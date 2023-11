Tarocchi | quali e quanti sono e che cosa significano?

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 20 novembre 2023) Le arti divinatorie, tra cui spicca sicuramente la cartomanzia, si avvalgono di un universo di simboli molto ampio, che permette di ricostruire un significato alla base del quale si trova la risposta che viene data al preciso interrogativo di una persona. Questi simboli, tra cui si citano carte e, permettono di associare, ad un’immagine, un determinato significato, che viene adattato a seconda del contesto o dell’interrogativo di una persona. Per questo motivo, utilizzare io le carte non è semplice, ma ci sarà bisogno dell’intervento di un professionista, che lavora nel campo della cartomanzia. Questi ultimi posessere rintracciati anche online, per mezzo di alcune piattaforme che permettono di fissare una seduta di cartomanzia o una specifica lettura dei: ne è un esempio ...