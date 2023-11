Tanti Xiaomi tra le offerte Black Friday Amazon | selezione delle migliori

(Di lunedì 20 novembre 2023) Da oggi 20 novembre leentrano nel vivo nella settimana vera e proprio degli sconti che culmineranno questo venerdì 25 novembre. Tra ibrand di smartphone che offrono speciali scontistiche c’è senz’altro, sempre in vetta alle classifiche dei dispositivi venduti sul noto store. Tra segmento entry level, di fascia media e top di gamma, le occasioni per portare a casa uno smartphone nuovo di zecca e prestante non mancano affatto. Il marchioRedmi è da sempre sinonimo di ottimo rapporto qualità/prezzo perché ottimo connubio di economicità e funzionalità. Tra le proposte in partenza oggi c’è quella relativa al Redmi Note 12 con processore Snapdragon, nella versione da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna e nella ...

Google Pixel 7 a 438 euro su eBay con un codice sconto

Tra iprodotti in sconto su eBay per il Black Friday c'è anche uno degli smartphone Google più ... al minimo l'elegante e potente smart watchWatch S1 Active, 75 18 Nov 2023 Torna in sconto ...

Una cosa è certa, il Black Friday Xiaomi ha i migliori prezzi dell'anno! SmartWorld

Xiaomi, il prezzo dello smartphone top crolla per il Black Friday: minimo storico Libero Tecnologia

Regali fashion per lui e lei: 8 offerte per gli acquisiti di Natale

Consigli per i regali di Natale in sconto con il Black Friday: moda e accessori per lei e per lui, per tutti i gusti e tutte le tasche ...

Xiaomi, dallo smartphone all’automobile: al suo lancio l’innovativo veicolo progettato dal gigante dell’elettronica

Spesso si assistono a dei grandi salti settoriali, da parte di top brand famosissimi (e fortissimi) in alcuni ambiti produttivi, ...