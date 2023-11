Talebani | il clamoroso blitz in Germania | chi è quest' uomo | sconcerto nel cuore dell' Europa

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 novembre 2023) Non si sa se sia stata un'azione concertata ma di certo la presenza del primo, con i riflettori ben puntati sul suo arrivo a Berlino, ha permesso al secondo di muoversi con maggiore libertà a Colonia, complice la disattenzionee autorità di sicurezza. Parliamo di Recep Tayyip Erdogan e di Abdul Bari Omar: mentre il presidente turco veniva ricevuto dalle massime autorità tedesche nella capitale, l'alto funzionario del governo deial potere in Afghanistan pronunciava un discorso, ospitea grande moschea di Colonia. Un discorso o forse un sermone, vista la natura fondamentalista islamica del regime di Kabul. È stato lo stesso Bari Omar, direttore nel suo Paese'Agenzia nazionale per gli alimenti e i medicinali a pubblicare alcune immagini sui social'intervento che ha tenuto ...