Svolta in Argentina | vince Milei | chi è l' anarco-capitalista con la motosega

(Di lunedì 20 novembre 2023) Javierè il nuovo presidente dell'. Il candidato dell'estrema destra e ultraliberista, ha battuto al ballottaggio il ministro dell'Economia Sergio Massa. Con il 99,4% dei voti scrutinati,ha ottenuto il 55,7% delle preferenze contro il 44,2% del rappresentante della coalizione di centrosinistra. Si tratta del margine di vittoria più ampio in una corsa presidenziale dal ritorno del Paese sudamericano alla democrazia nel 1983. Massa ha ammesso la sconfitta ancor prima che venissero divulgati i risultati ufficiali, congratulandosi con il vincitore.prenderà il posto di Alberto Fernandez, presidente uscente di centrosinistra. L'outsider libertario Javierha messo ha vinto clamorosamente le elezioni presidenziali in. Ora nel Paese sudamericano ...

Argentina, 'El loco' Milei eletto presidente. Addio Peso e metà dei ministeri

, Milei e la sua motosega. Ecco perchè adesso nel paese sudamericano cambierà tutto Javier Milei é il nuovo presidente dell'. Unastorica per il paese sudamericano. Ha vinto un trumpiano che vuole cambiare tutto, dall'abolizione del peso in favore del dollaro alla cancellazione di metà dei ministeri e all'...

Milei è il presidente, svolta Argentina - Milei è il presidente, svolta ... QUOTIDIANO NAZIONALE

L’Argentina svolta a Destra. Milei nuovo presidente Cosenza Channel

Argentina, Javier Milei presidente: chi è l'anarco-capitalista con la motosega

Javier Milei è il nuovo presidente dell’Argentina. Il candidato dell’estrema destra e ultraliberista, ha battuto al ...

Argentina, elezioni: l’ultraliberista Milei eletto presidente. Svolta a destra, sconfitto il peronismo

L’Argentina svolta a destra con la vittoria dell’iperliberista Javier Milei che ha sconfitto al ballottaggio presidenziale il peronista moderato ed e ministro dell’Economia, Sergio Massa – Le ricette ...