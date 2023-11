SuperEnalotto | Jackpot sale ad oltre 20 milioni per l’estrazione di domani | vinti intanto 53mila euro ad Ottaviano

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 20 novembre 2023) Dopo la vincita delda 85,1di euro centrata a Rovigo (RO) il 16 novembre 2023, si nasconde il “6” neldidel cc n. 158 di sabato 18 novembre, con ilche arriva a 20,1di euro in palio per il concorso di, martedì 21 novembre 2023. È festa però per un fortunato che ha centrato 1 Punto 4SS E 1 Punto 4 da 53.200,74 euro complessivi. Le giocata vincente è stata realizzata a Ottaviano (NA) presso il punto di vendita Sisal Carillo Francesco situato in Via Ferrovie Dello Stato, 202. La combinazione vincente è stata 5, 51, 52, 60, 62, 80 J 22, SS 23. Il concorsoSuperStar di sabato 18 novembre ha assegnato ben 407.275 vincite. L’ultimo “6” da 85,1di ...