Superbonus | un affare più per lo Stato che per le imprese | 37 mld rientrati al fisco Ricerca del Cresme

(Di lunedì 20 novembre 2023) A guadagnare più di tutti colnon sono state ledi costruzioni, ma lo. È quanto emerge dai dati di uno studio dell’istituto di ricerche. La quota maggiore degli introiti non è stata affatto per il settore edilizia, ma per le casse delcon una quota di 37 miliardi di euro. Le aziende hanno beneficiato solo per il 21,8% dei totali 97 miliardi di euro di erogazioni in incentivi. Per la restante quota ci sono: il settore servizi con il 26%, diviso tra progettazione e consulenze di varia natura, tra cui sono incluse anche le banche e gli intermediari finanziari. Infine, il 12% circa all’industria manufatturiera che ha fornito i materiali. La percentuale più alta, del 34%, è rientrata allosotto forma di tasse: Iva, Ires e Irpef dei lavoratori. Una ...