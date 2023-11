Suicide Squad | Kill the Justice League annuncia il preorder!

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 20 novembre 2023) La DC sta per tornare in un videogioco con dei super criminali come protagonisti nel giàtothe, di cui hanno giàto il preorder con la serie di video Insider, dove possiamo vedere un dietro le quinte dello sviluppo del gioco Il nuovo titolo targato DC sviluppato da Rocksteady è in dirittura d’arrivo, la stessa casa sviluppatrice della pluripremiata saga Batman Arkham, conclusasi con l’ultimo capitolo Batman Arkham Knight. Ora Rocksteady si focalizza sul nuovo videogioco ambientato nello stesso universo della saga Arkham,the, di cui il preorder è disponibile da oggi per le console di next gen PS5, ...